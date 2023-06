Pływał tam gdzie nie wolno, uratowali go policjanci Data publikacji 10.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Długi czerwcowy weekend nadal trwa, a już mamy przykład nieodpowiedzialnego zachowania, które o mały włos nie zakończyło się tragedią. Policjanci w czasie służby na rzece w Goniądzu uratowali tonących mężczyzn. Jeden z nich pił wcześniej alkohol. Apelujemy o rozwagę i rozsądek w czasie wypoczynku nad wodą. Woda, alkohol i brawura to najgorsze połączenie. Tym razem funkcjonariusze zapobiegli tragedii.

Policyjni wodniacy patrolujący rzekę w Goniądzu niedaleko plaży zauważyli tonącego mężczyznę. Znikał co chwila pod lustrem wody i wypływał próbując nabrać powietrza. Gdy mundurowi ruszyli na pomoc, do wody wskoczył też będący na brzegu 40-latek. Chwilę później, obydwaj byli już pod wodą. Tonącego policjanci wyciągnęli na pokład łodzi, drugi z mężczyzn chwycił się burty i tak dotarli na bezpieczny brzeg. Na szczęście, żaden z nich nie potrzebował specjalistycznej pomocy medycznej. Okazało się, że 23-latek który tonął pływał w miejscu objętym zakazem. Badanie potwierdziło, że mężczyzna ma w swoim organizmie alkohol. Za pływanie w miejscu zabronionym, amator kąpieli po alkoholu został ukarany 250 złotowym mandatem. Ta "przygoda" zakończyła się szczęśliwie, chociaż do tragedii niewiele brakowało.