67-latek nielegalnie posiadał broń i amunicję Data publikacji 25.11.2025 Broń palną i amunicję bez wymaganego zezwolenia posiadał 67- latek zatrzymany przez policjantów z Wydziału Kryminalnego komendy w Mońkach. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Za to przestępstwo grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Mońkach prowadząc czynności operacyjne ustalili, że jeden z mieszkańców powiatu monieckiego może posiadać nielegalną broń i amunicję. Zapukali do drzwi niczego nie spodziewającego się 67-latka. Ich informacje potwierdziły się. Podczas przeszukania domu mężczyzny, funkcjonariusze znaleźli w szafie tłumik broni palnej, wiatrówkę oraz 100 sztuk amunicji do broni palnej. Natomiast w budynku gospodarczym zabezpieczyli sztucer z 4 pociskami przy kolbie, 3 sztuki lufy broni palnej, worki z kolejną amunicją oraz wiadra wypełnione amunicją znacznie skorodowaną. Mężczyzna, nie chciał tłumaczyć skąd to miał. Został zatrzymany, a broń i amunicja została zabezpieczona przez mundurowych i przesłana biegłemu. 67-latek usłyszał zarzut posiadania broni palnej i amunicji bez wymaganego zezwolenia. Za ten czyn grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.